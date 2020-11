Campania zona rossa, l’ira di Mastella

di Monica De Santis

Alla fine la Campania è diventata zona Rossa, senza passare per quella arancione. Lo ha deciso ieri il ministro Speranza. Ma il cambio di zona era già nell’aria da diversi giorni. In base al monitoraggio della cabina di regia sull’andamento dell’epidemia da Sars-Cov-2 in Italia, dunque da domenica Campania e Toscana entrano in zona rossa. Ed ancora Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche passano alla zona arancione. Tutto questo comporta misure più restrittive e misure che comportano sacrifici per cittadini e territori.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

