Cade nel vuoto durante i lavori, muore medico Asl

Tragedia in via Giuseppe Fabio ieri mattina dove, un 58enne, ha perso la vita dopo un volo dal quarto piano. Si tratta di Enzo Ronca, medico in servizio presso l’Asl di Salerno, conosciuto non solo in centro ma in tutta la città di Salerno. L’uomo era sul balcone di casa per effettuare alcuni lavori di manutenzione quando, forse a causa di un malore, ha perso l’equilibrio, cadendo giù e facendo un volo di diversi metri. Troppo violento l’impatto sul suolo. I passanti hanno allertato i soccorsi. Giunti sul posto, il persoale del 118 non ha potuto far altro che accertare il decesso del noto medico salernitano, iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania. Una passione, quella per il giornalismo, che poi ha abbandonato per dedicarsi alla medicina del lavoro e Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso e avviare, come prassi prevede, le eventuali indagini e confermare la causa del decesso. Stando a quanto emerso fino ad ora l’uomo, particolarmente stimato nel suo quartiere, era impegnato a cambiare una lampadina quanto ha perso il controllo. La notizia del decesso del dottor Ronca si è presto diffusa negli ambienti medici: il 58enne era ben voluto anche dai colleghi. La salma si trova ora presso la Casa del Commiato del Cavaliere Guariglia e oggi si terranno i funerali presso la chiesa San Giovanni Bosco.

