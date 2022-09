Buona la prima per Bicchielli e Marotta “Salerno è ferma ormai da troppi anni”

di Arturo Calabrese

Far sì che nessun giovane debba lasciare la propria terra per costruire il proprio futuro. È questo l’obiettivo di Giuseppe Bicchielli, candidato al collegio uninominale di Salerno che ieri ha incontrato elettori e simpatizzanti. Per Bicchielli, va detto, buona la prima: assente da Salerno per tanti anni, il suo ritorno in città è stato ben gradito dai tanti amici che si sono detti pronto a sostenere il centrodestra per favorire la sua vittoria. “Salernitano, ha detto bene, pochi se lo ricordano ma in questi giorni tanti se lo stanno ricordando – ha detto il candidato – È una città che ho vissuto intensamente, sono andato via per crescere professionalmente”. Nessuna promessa ma impegni concreti a favore, soprattutto dei giovani: “Il primo impegno per questa città è che non ci debba più essere una persona che come me deve lasciare la propria città per poter fare carriera. Questo è importante per i giovani, per dare una speranza soprattutto a quelli che oggi non hanno più speranza di un futuro – ha aggiunto Bicchielli – Ho trovato questa città un po’ bloccata, con gli stessi leader del 1997, quando io andai via; il resto del mondo è cambiato, questa città no quindi il mio impegno, con gli amici del centrodestra, è costruire una nuova generazione di politici nella nostra città e nella nostra provincia. È una sfida importante, ho accettato con onore e ringrazio i leader del centrodestra che hanno scelto me per confrontarmi con pezzi importanti della politica locale ma sono elezioni nazionali, dobbiamo dare risposte alle scelte nazionali e il centrodestra è l’unica coalizione in grado di fare questo, con un programma unico, dall’altro lato non vedo coalizioni”. Il candidato del collegio uninominale non ha risparmiato stoccate ma più che una critica il suo è stato un tentativo di avanzare proposte a favore dei giovani affinchè possano trovare spazio e opportunità in una terra sempre più carente, sotto tanti punti di vista, a partire dal lavoro. Proprio il senatore Quagliariello ha più volte evidenziato la sua volontà di fare un passo indietro, a favore di Bicchielli perché, ha detto, “nessuno più di lui può lavorare per migliorare la città di Salerno”. Buona la prima anche per l’avvocato Massimiliano Marotta, candidato al plurinominale – da capolista – per il collegio Campania 2/02 che ha più volte ribadito la necessità di costruire un centro che possa realmente bilanciare la coalizione. “Io mi sto facendo portavoce di questo messaggio ma spero che voi possiate diffonderlo per aiutarci a vincere questa tornata elettorale”, ha dichiarato Marotta, lanciando un appello al voto a sostegno di Noi Moderati per il centrodestra.

