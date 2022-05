Biagio Ciccone riconfermato presidente della Uilp Campania

“Valori più comportamenti uguale cultura. Rinnovarsi, ripensarsi, riorganizzarsi”. Questo lo slogan dell’ottavo congresso regionale della Uil Pensionati, che si è tenuto stamani nella splendida cornice dell’auditorium “Oscar Niemeyer” di Ravello, in Costiera amalfitana, e che ha visto la riconferma, all’unanimità, di Biagio Ciccone alla carica di segretario generale Uilp Campania. Ciccone era stato eletto nel 2018 e, nel corso del suo mandato, è stato tra i protagonisti di un processo di riorganizzazione regionale della Uilp, intrapreso per rendere l’organizzazione sindacale maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione anziana della regione. Processo che continuerà nei prossimi anni seguendo tre principali direttive: realizzare una riforma organizzativa complessiva, attuare la parità di genere con una più incisiva presenza femminile nel sindacato e un maggior coinvolgimento degli iscritti nelle iniziative del sindacato. In programma, nell’immediato futuro, l’apertura di un ufficio legale della Uilp per l’assistenza dei pensionati sul territorio campano. “L’Auditorium di Ravello è stato progettato da Niemeyer all’età di 93 anni – ha sottolineato Ciccone – e questo ci fa comprendere che invecchiare significa prima di tutto trasmettere il proprio patrimonio di conoscenze alle future generazioni perché ne beneficino. Il nostro tempo, dunque, è appena iniziato e importanti sfide ci attendono in un momento storico che vede un allargamento della forbice tra bisogni e risorse disponibili, ancora più evidente quando in ballo è la salute”. Il segretario generale Uilp Campania ha, poi, focalizzato l’attenzione sulla situazione della sanità in Campania, con particolare riferimento alle problematiche vissute dalla popolazione anziana.

