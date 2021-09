Bebo de Lo Stato Sociale ospite del “Sarnella Party”

Bebo de Lo Stato Sociale ospite d’eccezione del Sarnella Party che si terrà sabato 18 settembre al “Cinquanta – Spirito Italiano”, il cocktail bar all’italiana di via Trento a Pagani (Sa). Assieme a lui, saliranno sul palco il progetto “A smile from Godzilla” ed il djset conclusivo “Diossina & Percolato”, ovvero Nando Tedesco e Peppe Gambardella. Partner della serata sarà il gin “PhD” dell’azienda “Picogrammo”, una piccola realtà artigianale che sorge proprio sulle sponde del fiume Sarno ed è riuscita ad aggiudicarsi il premio “New York International Spirits Competition” come miglior gin del 2021. L’evento servirà a raccogliere fondi per supportare la campagna pubblicitaria di “Acqua Sarnella”, il progetto di marketing etico che vuole sensibilizzare le istituzioni locali, regionali e nazionali sul disinquinamento del fiume Sarno. La campagna provocatoria, pensata e realizzata gratuitamente da 4 esperti professionisti della comunicazione come Gianluca Sales, Aldo Padovano, Fabrizio Pozza e Gaetano Del Mauro ha come scopo quello di sostenere le associazioni del bacino idrografico del fiume Sarno nella lotta per il disinquinamento del fiume e la riqualificazione dei territori bagnati da esso. Ad oggi hanno sostenuto la campagna associazioni come Controcorrente di Nocera Inferiore, Scafati Arancione di Scafati, Viva Palma di Palma Campania, Fronte Civile – Stay Angri di Angri, Orma Verde di Sarno, Aquamunda di Nocera Inferiore e tante altre realtà associative, comitati o semplici cittadini residenti nei territori bagnati dal fiume Sarno. Parliamo di un corso d’acqua lungo appena 24km ma esteso su un bacino idrografico di 438mila km quadrati, che attraversa 39 comuni tra le province di Salerno, Avellino e Napoli e il suo inquinamento mette in serio pericolo la salute di quasi un milione di abitanti. Ospite d’eccezione della serata sarà Alberto Bebo Guidetti, uno dei fondatori de “Lo Stato Sociale”, che ha sposato a pieno la causa e si esibirà con uno dei suoi famosi djset. Bebo nel 2009 con Alberto Cazzola e Lodo Guenzi fonda Lo Stato Sociale. Dal 2012 la formazione si completa con Francesco Draicchio e Enrico Roberto. Con Lo Stato Sociale raggiungono importanti traguardi: nel 2018 si classificano secondi al Festival di Sanremo. Ad aprire le danze del “Sarnella Party” sarà il progetto “A smile from Godzilla”, nato verso la fine del 2018 da un’idea di Daniele Montuori. Il genere di riferimento del progetto è il britpop anni ’90, reso celebre dagli Oasis, dai Verve e dai Blur; con influenze nell’Antifolk americano rappresentato dalla band Moldy Peaches (il gruppo che ha maggiormente influenzato A Smile From Godzilla). Nel 2018 viene rilasciato il primo disco in formato fisico e digitale “Monday Morning” con l’etichetta napoletana Vipchoyo Sound Factory. Il progetto viene promosso in giro per l’Italia in diverse città (Roma, Caserta, Milano, Brescia, Foggia, Catania, Eboli, Chieti e Reggio Calabria), aprendo i concerti di artisti del calibro di The Niro e Carmelo Pipitone, ma an-che per progetti internazionali come la cantautrice Jerry Springle (finalista di The Voice – Ucraina) e il cantau-tore americano Tre Burt. Tappe importanti del progetto “A Smile from Godzilla” sono state la partecipazione al Sofar Sound di Napoli e all’ottava edizione del festival musicale “La Musica può fare” dopo aver vinto il bando Interstellar. Durante la serata sarà possibile effettuare donazioni alla campagna “Acqua Sarnella” anche at-traverso i drink realizzati dai bartender di “Cinquanta – Spirito Italiano” e in particolare con quelli a base di gin “PhD”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia