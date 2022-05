Battipaglia, mozzarella protagonista: a giugno arriva Villaggio Bufala

di Luca Capacchione

Dal 1 al 5 giugno Battipaglia ospiterà Villaggio Bufala, l’expo della mozzarella di bufala campana in piazza Amendola. L’evento, finanziato con fondi della Regione Campania, è stato presentato presso la Sala Conferenze di Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la sindaca Cecilia Francese, l’assessore alle attività produttive Egidio Mirra e il direttore artistico Guglielmo Francese. Il curatore scientifico dell’evento è il dott. Paolo Senatore. Il Rup Carmela Picciariello. L’evento ha visto una lunga gestazione: doveva essere realizzato nel 2020, ma a causa della pandemia e di alcuni problemi relativi all’organizzazione non è stato possibile. Villaggio Bufala è finanziato dalla Regione Campania e da fondi europei per una cifra di 50.500 euro (precedentemente era di 70.000 euro) – di cui 5.000 a carico dell’ente comune – diminuita a causa dell’allargamento della graduatoria dei fondi POC Campania 2014-2020. Un appuntamento che coinvolgerà tutti gli operatori della filiera bufalina, che ha la finalità di promuovere e valorizzare una delle maggiori eccellenze culinarie del nostro territorio. La manifestazione si svolgerà nel pieno centro cittadino (Via Italia e Piazza Amendola), animando il pre-estate della Piana del Sele. Numerose le attività proposte: in primis la degustazione dei prodotti lattiero-caseari, con spazi dedicati all’enologia e alle attività culturali in generale come spettacoli di teatro e di cabaret, oltre alle masterclass previste con chef e produttori. Previsto per la prima serata lo spettacolo di Paolo Caiazzo direttamente da “Made in Sud”. Tradizione, genuinità e maestria artigiana guideranno i visitatori in un percorso alla scoperta del prodotto simbolo della nostra città, che ha permesso alla tradizione gastronomica battipagliese di essere conosciuta in tutto il mondo. Si tratta di una preziosa opportunità di conoscere i valori e i segreti di un alimento dal gusto inconfondibile, prezioso per il palato e per l’economia del territorio. Villaggio Bufala è uno spazio fisico d’incontro tra produttori e consumatori, è il nostro impegno concreto a dare spazio e notorietà all’universo della mozzarella di bufala campana, punta di diamante della tradizione gastronomica di Battipaglia. Un evento a tutto tondo che sottolinea quanto il prodotto mozzarella possa essere al centro di una ampia ruota di interessi gastronomici e non solo. “Abbiamo usufruito di fondi regionali ed europei, ma anche il comune ha fatto la sua parte, per realizzare qualcosa di bello e di coinvolgente. Un programma, quello di Villaggio Bufala, che significa rilancio e promozione di un prodotto che per noi sa di casa e che nel mondo ci ha reso celebri. Siamo fieri di poter dare a Battipaglia la possibilità di vivere un evento all’insegna della valorizzazione del territorio, che ci consente di far comprendere quanto la mozzarella possa essere non solo un semplice prodotto, ma anche un brand capace di attrarre. Invito tutti a partecipare perché tra una degustazione di mozzarella e un bicchiere di vino potrete vivere un’atmosfera e un’esperienza bellissime”, ha dichiarato in conclusione la sindaca Francese.

