Autonomia: P.De Luca (Pd), non consentiremo penalizzazione Sud

“Calderoli ha avviato una serie di interlocuzioni atipiche in un quadro non coordinato su una proposta che ancora oggi è sconosciuta al Parlamento ed è sconosciuta alla politica. Siamo molto preoccupati perché, nel programma di governo della Lega, c’era la proposta di realizzare l’autonomia che avevano ipotizzato Lombardia e Veneto. È una proposta che parla di residuo fiscale, cioè di distribuzione delle risorse fiscali all’interno delle regioni più ricche a danno di quelle meno sviluppate e tratta di una ipotesi di differenziazione delle prestazioni essenziali in settori decisivi, quali la scuola, la sanità, il trasporto pubblico locale, le politiche sociali”. A dirlo, questa mattina, nella sede provinciale del Partito Democratico, Piero De Luca, il vice capogruppo del Pd alla Camera. “Noi – ha aggiunto in occasione della presentazione della candidatura di Francesco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum, alla presidenza della Provincia di Salerno – non consentiremo di penalizzare il Sud, dobbiamo definire innanzitutto i livelli essenziali delle prestazioni, cioè di quei servizi alla persona che devono essere uguali e garantiti a tutti i cittadini in ogni parte del Paese. A partire da questo, potremo ragionare di forme di semplificazione e accelerazione burocratica e amministrativa. Ma, la Lega ha in testa altro e noi questo non lo consentiremo”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia