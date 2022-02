“Assicurare corsie preferenziali per i prodotti freschi”

Confagricoltura Campania esprime preoccupazione per la protesta degli autotrasportatori inerente i rincari dei carburanti, perché lo sciopero danneggia gli imprenditori agricoli e rischia di arrecare danni ingenti ad un intero settore. Lo sciopero, convocato a oltranza, ha coinvolto, per ora e a tappe, le principali arterie regionali: la A3 e la A1. Confagricoltura Campania ricorda come gli aumenti colpiscono anche le aziende agricole che usano i carburanti per i loro mezzi. Ma il blocco dei trasporti – ove dovesse protrarsi – rischierebbe di provocare danni per milioni di euro ai produttori di ortaggi e prodotti freschi, a partire dalla IV gamma per arrivare al latte, senza contare i possibili contraccolpi sul fiore reciso che ha un picco di domanda intorno all’8 marzo. Inoltre, i ritardi – nei casi più estremi – rischierebbero di lasciare senza cibo il bestiame nelle stalle. Confagricoltura Campania chiede pertanto alle istituzioni che siano assicurate delle corsie preferenziali ai prodotti deperibili e per l’alimentazione animale E’ sicuramente necessario evitare tanto il tracollo dell’economia agricola che provocare nei consumatori il panico da scaffali vuoti nei supermercati. Infine, Confagricoltura Campania evidenzia che il settore agricolo, oltre al caro energia, negli ultimi mesi ha subito aumenti fuori controllo, a volte anche del doppio, su quasi tutte le materie prime, tra queste fertilizzanti, imballaggi e sementi.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia