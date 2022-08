Asl, arriva Sosto: nominato il suo staff

di Erika Noschese

Si è insediato ieri mattina il nuovo direttore generale dell’Asl di Salerno, Gennaro Sosto, nominato dal Presidente della Giunta della Regione Campania alla guida dell’Asl salernitana. Succede al dottor Mario Iervolino, che passa a dirigere l’Asl Napoli 2. Cinquantatré anni, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, originario della Calabria, Sosto proviene dall’Asl Napoli 3 Sud, dove ha ricoperto il medesimo ruolo dal 2019 fino al suo arrivo a Salerno. In precedenza (dal 2016 al 2019) aveva diretto l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Tra i primi atti del nuovo direttore generale la nomina del direttore amministrativo dell’Asl e del direttore sanitario: in quest’ultimo caso, la scelta è ricaduta sul dottor Primo Sergianni con un incarico triennale mentre direttore amministrativo sarà il dottor Germano Perito. Intanto, sono stati convocati ieri mattina a palazzo Santa Lucia tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, dopo i cambi al vertice disposti dal governatore Vincenzo De Luca. Nel formulare l’augurio di buon lavoro, sono stati ribaditi gli obiettivi ai quali dovranno essere adeguate le attività delle Aziende, tenendo conto del periodo feriale e quindi anche della riduzione del personale. Ai direttori generali delle aziende sanitarie il compito di garantire le prestazioni di emergenza, preparare un programma per la riduzione delle liste d’attesa, ed essere pronti in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico anche in caso di nuovi focolai Covid. Inoltre, dovranno garantire prestazioni di laboratorio e di diagnostica incrementando l’offerta delle strutture pubbliche, dando atto che la stragrande maggioranza dei laboratori privati convenzionati sta garantendo prestazioni adeguate e di assoluta correttezza. Rimane come obbligo generale, quello dell’assoluta trasparenza e correttezza amministrativa. Tutti i Direttori generali saranno valutati sulla base dei risultati prodotti al servizio dei cittadini della Campania, è poi emerso dall’incontro di ieri.

Sosto premia Milena Coscioni, sorella di Enrico

L’arrivo dell’ingegnere Gennaro Sosto a capo dell’azienda sanitaria locale di Salerno porta con sé, inevitabilmente, una rivoluzione nei vari ruoli che dovranno affiancare il dg durante questi tre anni. Ieri, subito dopo l’insediamento, il neo direttore generale ha provveduto a nominare il responsabile amministrativo e sanitario ma resta, per ora, ancora un ultimo cambio da compiere, ovvero la nomina del direttore del personale. Voci di queste ore vedrebbero l’arrivo della dottoressa Milena Coscioni, al centro dello scandalo per la vicenda delle assunzioni non andate a buon fine per la mancanza di requisiti idonei alla stabilizzazione. La Coscioni dovrebbe affiancata dal dottor Buoniconti Francesco.

La Coscioni è la sorella di Enrico Coscioni, già consigliere alla Sanità del governatore Vincenzo De Luca e oggi indagato dopo aver dimenticato una garza nel corpo di Umberto Maddalo, poi deceduto proprio a causa delle complicazioni post intervento.

