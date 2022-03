Appalti: sequestro 6,3 mln euro a dipendenti Provincia Salerno

Appropriazione indebita e di denaro pubblico attraverso la duplicazione di mandati di pagamento per lavori appaltati, conclusi e gia’ liquidati attraverso mandati di pagamento o liquidazione di lavori pubblici completamente fittizi. E’ quanto scoperto da una indagine della Guardia di finanza per conto della Corte dei Conti della Campania che ha portato al sequestro conservativo di beni per oltre 6,3 milioni di euro disposto a carico di tre persone che, all’epoca dei fatti contestati, ricoprivano uno il ruolo di dirigente e gli altri due di funzionario del servizio Bilancio e del settore finanziario della Provincia di Salerno. Gli importi venivano liquidati in denaro contante da due dipendenti dell’istituto di credito-tesoreria dell’ente provinciale e poi divisi tra i componenti della banda. Contestualmente al sequestro, notificati anche gli inviti a dedurre della procura della Conte dei conti ai tre. Anche la banca, per gli inquirenti, ha delle responsabilita’ perche’ nel liquidare titoli di pagamento ha evitato l’applicazione delle misure antiriciclaggio.

