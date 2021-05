Al via i vaccini per i dipendenti agricoli

di Erika Noschese

Sarà Battipaglia la prima città della provincia di Salerno a vaccinare titolari e dipendenti delle imprese agricole. Confragricoltura e l’Asl di Salerno hanno infatti realizzato il primo centro dedicato alla vaccinazione anti covid, proprio su iniziativa di Confagricoltura Salerno, ed in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. L’hub vaccinale è dedicato esclusivamente ai titolari ed ai dipendenti di tutte le imprese agricole della Provincia di Salerno. Il centro vaccinale – che sarà inaugurato alle ore 9.00 del prossimo 19 maggio 2021 alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – è localizzato nella ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia che si trova in Via Spineta 84/C, dove le imprese agricole interessate potranno far affluire, previa prenotazione, i propri dipendenti. Si tratta del primo Centro vaccinale d’Italia autorizzato dall’Asl di Salern

