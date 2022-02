Al via App Challenge promossa da Unisa

Lunedì 21 febbraio ore 9.00, il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, presenterà in diretta live l’VIII edizione di APP CHALLENGE 2022. App Challenge è un progetto ideato dalla prof.ssa Rita Francese che coinvolge gli studenti del Corso “Enterprise Mobile Application Development” offerto nell’ambito della Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica. L’obiettivo è contribuire a far emergere le competenze acquisite dagli studenti durante il proprio corso di studi, presentandole al mondo imprenditoriale in maniera innovativa. Tutte rilevanti, infatti, le aziende di settore coinvolte che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, apprezzandone sia l’approccio didattico, sia gli strumenti di sviluppo largamente richiesti nel mondo del lavoro. Diciassette i progetti in gara che vanno dell’ospitalità integrata contact-less basata su tecnologie IoT, ai percorsi green basati su rilevamento ambientale, al supporto intelligente alla classificazione dei rifiuti per la raccolta differenziata e al controllo remoto di yacht. Tante ed attualissime le tematiche affrontate, dall’assistenza agli anziani, al controllo della salute, alla cura dei clienti di lusso per il settore automotive e abbigliamento. Non manca un occhio particolare al turismo, a cui sono dedicate diverse applicazioni e alla gestione degli amici animali. Sono state utilizzate tecnologie all’avanguardia per la gestione sicura delle informazioni riservate e la realtà aumentata. La giornata si aprirà con l’introduzione delle prof.sse Rita Francese e Genny Tortora, responsabili scientifiche dell’iniziativa, ed i saluti istituzionali di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Paola de Roberto, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, a sottolineare l’interesse del Comune verso una formazione dei giovani di qualità e mirata a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, di Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, di Giuliana Vitiello, Presidente del Consiglio Didattico di Informatica, di Roberto Parente, Delegato del Rettore alla Student Enterpreneuship. App Challenge non è la sola iniziativa che il Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, ha promosso ed organizzato con il fine di educare e formare le giovani generazioni ad un uso consapevole e produttivo delle nuove tecnologie. Sabato 19 febbraio, infatti, in connessione online dall’Università di Salerno, si è svolta la terza qualificazione regionale SUD della grande competizione a squadre di robotica e scienza FIRST® LEGO® League Italia. Il trasporto delle merci e della logistica è il tema strategico della challenge 2021/2022 CARGO CONNECT su cui migliaia di ragazzi in Italia e nel mondo si stanno confrontando. In Italia sono iscritte ben 126 squadre composte da ragazze e ragazze dai 9 ai 16 anni. Salerno, per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto e con la responsabilità scientifica della prof.ssa Genny Tortora, ha organizzato la qualificazione regionale SUD a cui hanno partecipato 13 squadre da Latina, Roma, Napoli e Salerno. Per i promotori delle iniziative il futuro dei nostri giovani passa da una collaborazione costante tra Università e Territorio finalizzata a preparare i nostri ragazzi ad affrontare le sfide sociali, scientifiche e tecnologiche del futuro e a creare un filo diretto tra mondo della scuola, Università, imprese e territorio che stimoli i nostri giovani a scoprire le opportunità formative e gli sbocchi occupazionali che il nostro territorio offre.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia