Al Liceo De Filippis – Galdi la notte bianca dei licei economico socali

di Monica De Santis

Tutti i licei Economico Sociali del territorio nazionale, si ritroveranno oggi per “La Notte Bianca dei Licei Economico Sociali”. Dopo lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria, che ha coinvolto tutto il mondo, l’appuntamento ritorna, dunque, con il tema “Le buone pratiche di cittadinanza attiva, un’opportunità economica per lo sviluppo del territorio”. Tra i licei aderenti, all’importante iniziativa, anche il Liceo De Filippis – Galdi di Cava de’ Tirreni, premiato la scorsa settimana dalla Fondazione Agnelli, come miglior liceo della provincia di Salerno. Laboratori, spettacoli, convegni per promuovere i temi dell’economia, dell’educazione civica e finanziaria, saranno i punti di forza della giornata, alla quale sono invitati a partecipare alunni e genitori. Giornata che come detto si terrà oggi, in presenza, nella sede di via Filangieri del Liceo De Filippis Galdi. Alla giornata parteciperanno Tiziana De Sio, referente Metellia Service, Sabato Fiore, direttore della BPER, Serafina Lucillo, housewife, Vincenzo Messina, direttore amministrativo-finanziario, Marcello Murolo, giuslavorista, Attilio Palumbo, presidente Legambiente, Sergio Scuoppo, presidente Mani Amiche, con il coordinamento della docente Mimma Di Nino. L’appuntamento è alle ore 17. Dopo i saluti della Dirigente scolastica del Liceo De Filippis Galdi, professoressa Maria Alfano, e dell’assessore all’Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni, avvocato Lorena Iuliano, ad accogliere gli ospiti saranno gli allievi dell’indirizzo musicale diretti dai professori Annalisa Fariello e Stefano Giuliano, e, a seguire, le performances sul tema della Notte degli studenti dell’Economico-sociale, guidati dai docenti Daniela Paolillo, Letizia Puglisi e Mariangelica Scotto di Uccio. Alle ore 17.30 il collegamento da remoto con le 26 scuole italiane della Rete Les Campania con il saluto della professoressa Maria Palma, Dirigente scolastica della scuola capofila, il Liceo L. A. Seneca di Bacoli, e l’intervento della dottoressa Burzigotti della rete nazionale Les, daranno ufficialmente inizio alla Notte 2021. “Il Liceo Economico-sociale, introdotto con la riforma dei percorsi liceali del 2010, è un indirizzo di studi collegato alla realtà economica. Una solida cultura – dichiara la dirigente scolastica del Liceo De Filippis Galdi professoressa Maria Alfano – non può essere slegata dalla conoscenza del diritto e dei principi economici che ci muovono. Questo fa del Les un indirizzo di significativa modernità”. L’evento, ci tiene a precisare la dirigente scolastica, si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid, per tanto saranno ammessi all’interno dell’istituto metelliano solo coloro che saranno in possesso di green pass .

