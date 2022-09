Agropoli e maltempo, sindaco sotto accusa per la mancata manutenzione

di Arturo Calabrese

Il Cilento alle prese col forte maltempo delle ultime ore. I danni maggiori si sono registrati ad Agropoli che già dalla prime ore di ieri è stata flagellata da piogge e folate di vento non indifferenti. A onor del vero, c’è da dire che in poco tempo sono caduti diversi centimetri di pioggia, un evento che non si può prevedere, ma secondo molti cittadini si poteva fare di più per la manutenzione e per la pulizia dei canali di scolo. In località Moio, si registrano scantinati allagati e alberi abbattuti. In diverse situazioni, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e degli operai dell’Agropoli Cilento Servizi per liberare i locali dall’acqua o per sgombrare le strade da tronchi e rami. «Questa notte la pioggia e il forte vento hanno certamente rappresentato un evento eccezionale – dice un cittadino della località duramente colpita dagli eventi meteorologici – ma è anche vero che avevamo chiesto interventi di manutenzione di canali e corsi d’acqua, cosa che non è avvenuta. La manutenzione del territorio è una cosa seria. Soltanto qualche giorno fa abbiamo visto cosa è accaduto nelle Marche».

Le scuole

Qualche momento di caos c’è stato nella nottata. Il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi ha informato i dirigenti delle scuole della decisione di tenere chiusi gli istituti, ovviamente quelli che non stavano in quel momento ospitando il seggio elettorale. «Per quanto riguarda le scuole di competenza comunale, quelle non chiuse in quanto seggio – dice il primo cittadino – ho provveduto ad avvertire preventivamente i dirigenti scolastici, con largo anticipo rispetto all’orario di ingresso, per provvedere alla loro chiusura e alla sospensione delle attività didattiche. Per le scuole secondarie di secondo grado, considerata la popolazione scolastica di giovani provenienti da diverse parti del Cilento, si è preferito tenerle aperte in quanto è meglio che i ragazzi siano in classe che in strada». Una decisione che è arrivata nella notte, per l’appunto, ma che è stata resa nota a pochi minuti dall’ingresso delle scuole, quando gli studenti erano già in strada. Pericolo anche al Classico, dove una parte di grondaia si è staccata e stava per colpire uno studente. Le lezioni non sono state sospese ma l’ingresso è stato transennato. La situazione non è migliorata nel corso della giornata e il primo cittadino si è visto costretto ad attivare il Centro Operativo Comunale, strumento che ha la funzione di coordinare la prima assistenza e i soccorsi durante eventi estremi. «Stanno proseguendo – informa Mutalipassi – le attività di pulizia strade, rimozione alberi caduti a causa del forte vento e detriti, transennamento e messa in sicurezza ove sono occorse frane, svuotamento aree di privati sottoposte al piano stradale che sono risultate allagate dalle abbondanti precipitazioni piovose». Con lo stesso Coc, Palazzo di Città ha disposto la chiusura della Sp 184 per caduta massi e ha disposto la riapertura delle scuole per la giornata di domani.

I danni al campo Guariglia

«In fondo ci sta una luce, tra me e la luce solo acqua. E finché scorre tutto apposto. Ma quando si mischia al vento e fa una tromba d’aria da paura succede che settembre se non fosse nato mio figlio è proprio un mese di m…! – sono parole di Angelo Palmieri, responsabile dell’Atletica Agropoli – danni in giro ce ne sono, ma tutti sembra stiano bene quindi a lavoro a mettere apposto». Alcune strutture della pista d’atletica e diversi oggetti usati dagli atleti sono stati danneggiati dal vento e dalla pioggia. Il materasso per il salto in alto, ad esempio, è stato scaraventato lontano. Allagata la pista di atletica e solo nei prossimi giorni si potrà fare la giusta e precisa conta dei danni.

La Via del Mare

Infine, disagi anche sulla Via del Mare, strada provinciale che da Agropoli porta a Castellabate. Sul tratto si sono abbattute ingenti colate di fango ed è stato necessario l’intervento di ruspe ed altri mezzi.

