Ad Alfonso Bottone il Premio Letteratura del Menotti Art Festival

Il tema della dignità delle genti e dei popoli sarà il leitmotiv della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in programma dal 27 Maggio al 16 Luglio 2022 tra la Costa d’Amalfi e Salerno. Lo annuncia il direttore organizzativo della kermesse letteraria Alfonso Bottone. Un impegno intenso nella promozione a tutto campo della Cultura, della Letteratura e delle Arti, quello dello scrittore costiero, suggellato a fine agosto a Penne, in Abruzzo, con il riconoscimento del Premio Internazionale Irdi Destinazionearte. Bissato sabato 25 settembre dalla consegna a Spoleto del Premio Letteratura del Menotti Art Festival per il suo ultimo romanzo “Maria, storie di ragionevole follia”, edito da Terra del Sole. “Ci sono momenti in cui realizzi che la “passione” che hai messo e che metti nelle cose che fai dà senso alla tua vita. Questo è certamente uno di quei momenti.” – sottolinea, emozionato – “I premi di Penne e di Spoleto confermano che la strada percorsa in questi anni era di sicuro quella giusta. Sento perciò di dover dire “grazie” a chi, come l’Irdi Destinazionarte e il Menotti Art Festival, ha inteso riconoscere questi sforzi in nome della Cultura, ma anche a chi ha contribuito a questi risultati che non si ottengono certamente da soli: la lista è davvero lunghissima”. E non è certamente nuovo a questi riconoscimenti lo scrittore e direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo Alfonso Bottone: da quelli di giornalista a Sarteano (SI), Furore e Roma, ai premi poetici di Striano (NA), Viareggio, Nola (NA); dai suoi libri premiati a Napoli, Spoleto, Nola, Caserta, all’impegno per la Cultura con il “Premio Internazionale alla Parola” a Matera, il Premio Internazionale “Le Pupille d’Oro” Honoris causa in Maremma, il Premio Internazionale “Comunicare l’Europa” alla Camera dei Deputati di Roma, il Premio Internazionale “Nassiriya per la Pace” consegnatogli a Maiori, l’Oscar del Carciofo Bianco ad Auletta. “Dopo questi ultimi due riconoscimenti ora tutta la concentrazione è rivolta all’organizzazione della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, che si annuncia ricca di nuove emozioni, tutte da vivere”, ci anticipa ancora Alfonso Bottone.

