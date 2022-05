A “Gusto Italia” Giuseppe Maglione presenta la pizza al carciofo bianco

di Monica De Santis

E' stato Giuseppe Maglione, patron di Daniele Gourmet, il protagonista dei "Laboratori del Gusto" della seconda giornata di "Gusto Italia" la kermesse dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell'artigianato Made in Italy, che è stata inaugurata giovedì pomeriggio in piazza Della Concordia a Salerno. Giuseppe Maglione ha presentata ai tanti visitatori che stanno affollando l'area dove sono stati allestiti gli stand espositivi, una sua pizza dedicata al carciofo bianco del Tanagro a cui abbinerà il pesto di aglio orsino, un aglio selvatico che cresce in alcune zone del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, in particolare sui monti dei comuni di Sant'Arsenio, Polla, San Pietro al Tanagro, San Rufo e Corleto Monforte. Numerose le sue straordinarie proprietà, già conosciute dalla Scuola medica Salernitana che lo utilizzava contro gli avvelenamenti. Ha proprietà depurative, antisettiche, antiasmatiche, ipotensive, diuretiche, vasodilatatrici e febbrifughe. Qualche manuale consiglia di mescolare all'insalata le parti aeree e fresche della pianta come cura depurativa contro le eruzioni cutanee. Ma la giornata di ieri ha visto anche altri momenti interessanti che hanno attirato l'attenzione dei visitatori, come lo spettacolo de "La Baracca dei Buffoni" che si sono esibiti in "Il fachiro e il professore", conquistando in particolar modo i più piccoli. A seguire il gruppo di musica popolare "Bellizzica", ha allietato la passeggiata dei visitatori tra gli stand che come abbiamo detto espongono prodotti gastronomici e non solo. Diverse infatti sono le aziende che stanno esponendo a "Gusto Italia" e che continueranno ad esporre fino a domenica sera. Come l'azienda di magnifici foulard artigianali che rappresentano alcune delle opere più note dei grandi pittori come Monet e Picasso e che arriva direttamente dal Lazio. Ed ancora la pasta artigianale, le salse, i sughi pronti, la birra artigianale e i prodotti da forno di Masseria Pietra Mulina, tutte aziende campane che sono tra quelle che stanno riscuotendo il maggiore consenso da parte dei visitatori. I giovani e i giovanissimi sono quelli che principalmente fanno tappa da Regina Chocolate che propone il tipico waffelino, preparato sia con cioccolato artigianale che in altri gusti. Così come stanno riscuotendo un buon consenso anche i salumi e formaggi irpini di alta qualità dell'Azienda Zuccardi, e i liquori, tra cui quello alla cannabis, di Tentazione di San Cipriano Picentino. Come detto la manifestazione, realizzata in collaborazione con Confagricoltura Salerno e l'UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, proseguirà fino a domenica. Gli stand espositivi apriranno alle ore 10 e resteranno visitabili fino alle ore 24. Il programma di oggi, prevede, sempre per i aboratori del gusto, condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, alle ore 19, la produttrice Pina Carmando dell'Azienda Agricola Nobile mostrerà la preparazione del croccante realizzato con la nocciola di Giffoni IGP. Il racconto di una lavorazione artigianale con l'esperienza di chi coltiva questo magico albero tra i Monti Picentini. Prima però alle ore 18,30 gli artisti di strada presenteranno lo spettacolo "Kaos" .

