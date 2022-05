8° Tour delle Due Costiere: torna il “nastro Rosso” della Scuderia Costa d’Amalfi, che avvolge il Cuore ucraino

Quello che, sabato 21 e domenica 22 prossimi, vedrà coinvolta la Scuderia Costa d’Amalfi sulle strade della Divina riviera, sarà un week-end all’insegna del Rosso Ferrari ma anche colorato dall’Arcobaleno della Pace. La compagine salernitana, capitanata dal Presidente Valerio D’Amore, è in procinto di dar vita all’”VIII Tour delle Due Costiere – Amalfitana e Sorrentina”, evento tradizionalmente molto apprezzato dai Soci quanto dagli Ospiti del sodalizio sportivo che, da sempre, ha fra le sue connotazioni prioritarie la tangibile espressione della solidarietà in riferimento a tematiche sociali che coinvolgono soprattutto i giovani. Gli intenti dell’evento La manifestazione, di natura culturale e sportiva, quest’anno infatti conterrà un momento di aggregazione nel centro di Salerno, grazie a una sosta della carovana di vetture prestigiose, per l’incontro con bambini e ragazzi ucraini accolti dalle famiglie del luogo e perfettamente integrati nelle rispettive attività scolastiche. Saranno loro, a bordo delle vetture partecipanti, a sventolare le Bandiere della Pace lungo il percorso previsto, in una sfilata dai forti significati che simboleggi l’auspicio alla rapida conclusione del conflitto in corso in Ucraina. Sensibilità e sorrisi caratterizzeranno, dunque, il “fil rouge” che si snoderà sul lungomare salernitano, con partenza dal Ristorante San Joseph (in zona Stadio Arechi), per poi giungere intorno alle ore 11.00 di sabato 21 maggio, nei pressi del Comune di Salerno, dove le autovetture si fermeranno per far salire a bordo i bambini ucraini ospiti dell’I.C. Rita Levi Montalcini ed i loro compagni di classe, grazie alla collaborazione con il Lions Club Branch Salerno Minerva presieduto da Micaela Chechile. Attese al via oltre 40 Regine di Maranello, dalle “storiche” alle più recenti, accomunate dallo spirito conviviale che la Scuderia Costa d’Amalfi coltiva nel riuscito connubio tra passione rossa, divertissement, sport e turismo. Il programma Il programma dell’”VIII Tour delle Due Costiere” continuerà, dopo un brunch al King Cross Restaurant, riaccendendo i motori verso le Terme di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Sant’Agnello, Sant’Agata dei Due Golfi fino a Santacroce al Pizzo dove il panorama lascia senza fiato, abbracciando in un solo sguardo i due Golfi, quello di Napoli e di Salerno. Successivamente le Rosse affronteranno i tornanti della Costiera, Positano – Praiano – Furore – Conca dei Marini, per raggiungere Amalfi dove, alle ore 16.00, avrà inizio la prova di abilità al bivio Amalfi-Agerola, ripercorrendo il mitico percorso della famosa cronoscalata “Coppa Primavera”. L’arrivo sarà a San Lazzaro di Agerola presso il Grand Hotel Sant’Orsola dove i partecipanti soggiorneranno. In serata si terrà la Cena di Gala con musica live presso la magnifica struttura alberghiera, gustosa occasione per immergersi nei sapori della Costiera. All’indomani, domenica 22 maggio, start alle ore 9.30 per dirigersi a Agerola e, a seguire, stop&go a Salerno in Piazza della Concordia per poi affrontare il percorso dello storico Circuito di Salerno. Le fiammanti Ferrari si raduneranno infine sul piazzale del Ristorante San Joseph, da dove erano partite, e sarà tempo per Pranzo e Premiazioni per tutti sul podio, oltre ai primi tre Classificati della prova Amalfi-Agerola. La Scuderia Costa d’Amalfi Qualità organizzativa, condivisione di Valori quali Amicizia e Solidarietà, oggi a sostegno della popolazione ucraina e sempre nel solco di un profondo amore per il Cavallino rampante, contraddistinguono ogni kermesse della Scuderia Costa d’Amalfi che, al termine dell’”VIII Tour delle Due Costiere”, darà appuntamento alla “Rievocazione Storica del Circuito Principe di Piemonte”, rendez-vous immancabile nel calendario del club salernitano, in programma a inizio autunno, anche se negli intenti dell’inarrestabile Valerio D’Amore c’è l’ideazione di un nuovo appuntamento le cui peculiarità saranno divulgate non appena il programma verrà perfezionato. E considerando la brillante creatività del Presidente D’Amore, che riuscì nella non facile impresa di condurre ben 83 Ferrari in Spagna, a Barcellona, per il gemellaggio fra la sua Scuderia ed il Ferrari Club Costa Brava (“Coast to Coast”), alla presenza di Marc Gené e delle autorità locali della cittadina di Roses, c’è da attendersi una gran bella novità.

