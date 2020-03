Zingaretti positivo al test, il Covid-19

Il coronavirus arriva al cuore dei palazzi. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. Non e’ il primo caso in seno alle istituzioni, ma adesso il virus e’ salito a pie’ pari sul palcoscenico della politica nazionale. Gia’ nei giorni scorsi al Nord si sono registrati casi positivi in ambito istituzionale, a partire dall’assessore allo Sviluppo economico della regione Lombardia Alessandro Mattinzoli. Per tacere dei prefetti di Bergamo e Brescia. Senza dimenticare, infine, anche uomini vicini a personalita’ politiche, come nel caso dell’agente della scorta, anch’egli risultato positivo, del leader della Lega Matteo Salvini. ll livello di precauzione ha fatto si’, tra l’altro, che lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana scegliesse di mettersi in autoisolamento. Il presidente della Regione ha preso questa decisione lo scorso 26 febbraio, nonostante fosse risultato negativo ai test, dopo aver appreso di una sua collaboratrice contagiata. In autosiolamento pure il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Per lui la misura precauzionale e’ scattata anche essendo risultato negativo al tampone, per avere avuto un incontro privato proprio con l’assessore lombardo Mattinzoli.

