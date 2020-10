“Zeppola day”, la proposta dei pasticceri aderenti all’Associazione Pasticceri salernitani

Nonostante il dpcm e un’emergenza covid riesplosa nuovamente, il “zeppola day” ci dovrebbe essere comunque. Annullata a Marzo per il lockdown, rinviata a Maggio per la fase due, domenica prossima, nella festività di Ognissanti, la zeppola di San Giuseppe dovrebbe ricomparire nuovamente in quello che già da tempo è un anno da dimenticare. A proporre il “zeppola Day”, saranno i pasticceri aderenti all’Associazione Pasticceri Salernitani guidata da Giuseppe Faiella.

