Youth League, la Jomi Salerno a caccia del titolo

SALERNO – Nuovo week-end all’orizzonte per la Jomi Salerno impegnata nelle Finals per quanto concerne la Youth League – U20 femminile. Da oggi a domenicasui campi di Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo la formazione allenata da coach Laura Avram andrà a caccia dello scudetto di categoria. Nella giornata di lunedì presso la sede Figh a Roma si sono tenuti i sorteggi che hanno definito la composizione dei gironi. In verità, per quanto riguarda le Finals Under 20 femminili, la composizione dei gironi era già stata definita sul campo e in particolare al termine di Main e Qualification Round. Al via otto squadre suddivise in due raggruppamenti. Nel Girone A si affronteranno Cassano Magnago, Guerriere Malo, Mezzocorona e Mestrino. La Jomi Salerno è stata invece inserita nel girone B ed affronterà Casalgrande, Brixen e Tushe Prato. Il sette allenato da coach Laura Avram esordirà oggi alle ore 17:30 contro il Brixen. Salernitane nuovamente in campo il giorno successivo (ore 10:30) per sfidare Casalgrande. Il girone si chiuderà nel pomeriggio sempre dell’undici giugno (ore 17:30) con il match tra Jomi Salerno e Tushe Prato. “Abbiamo avuto – afferma il tecnico Laura Avram – poco tempo di recupero dopo l’ottimo risultato ottenuto in occasione delle finali under 17, ed ora ci attende l’ultima parte di stagione che rivesta sicuramente un’importanza particolare. Si tratta di sfide difficili che affronteremo con abnegazione e determinazione”. Il tecnico della compagine salernitana poi conclude: “Siamo felici di disputare le Finals Under 20 con il morale giusto e con tanta voglia di fare bene. Affronteremo squadre forti che possono contare su giocatrici che hanno militato anche in massima serie. Sarà un percorso difficile ma allo stesso tempo molto bello, la speranza è che la Jomi Salerno possa dire la sua anche in questa categoria”. Questo l’elenco delle atlete convocate: Vittoria Sammartino, Martina Ciociano, Giulia Rossomando, Carmela Stellato, Margherita Vitolo, Giada Chianese, Sara Viglione, Francesca Genito, Giorgia Schipani, Martina De Santis, Giorgia Avagliano, Ramona Manojlovic, Sara Di Giugno, Roberta Motta.

