Willburger: “Salerno Solidale effettuerà i controlli per gli spettacoli promossi dal Comune”

di Monica De Santis

Il nuovo decreto del governo sta costringendo organizzatori teatrali ed amministrazioni comunali e regionali a rivedere tutto il programma di accoglienza alle varie manifestazioni. Se da un lato il governatore De Luca ha bloccato tutti gli eventi che potrebbero causare assembramenti, come i concerti previsti per l’edizione 2021 del Giffoni Film Festival, dall’altro lato l’amministrazione comunale di Salerno è pronta a garantire il controllo di tutti gli spettatori che accederanno alle aree dove si terranno spettacoli da loro organizzati. Ad annunciarlo è l’assessore alla cultura Antonia Willburger… “Abbiamo affidato a Salerno Solidale i controlli sicurezza per quanto concerne le aree dell’Arena al Parco del Mercatello, del Teatro Ghirelli e degli spettacoli al Teatro Verdi. La società già era stata incaricata dal Comune di occuparsi dell’accoglienza e dei servizi per queste aree, ora, dopo la pubblicazione del nuovo decreto, abbiamo stabilito che saranno sempre loro a controllare all’ingresso che ogni spettatore sia munito, come previsto, o di green pass o di tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore prima dell’evento. L’affidamento a Salerno Solidale era la scelta più logica visto che già si occupano dei servizi per queste aree riservate agli eventi estivi. Ovviamente noi ci auguriamo che questo nuovo decreto dia una spinta a coloro i quali non sono ancora vaccinati. Più persone si vaccinano e più si garantisce la sicurezza personale e quella di chi ci sta accanto”.

