Vuolo: “Stiamo avendo un incremento di pazienti che scelgono l’osteopatia”

di Monica De Santis

Proseguono con grande successo l’iniziativa proposta dai Centri Verrengia “Salute e Benessere in tour” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. Sedici i medici che si alternano su diversi stabilimenti balneari della nostra città e prossimamente anche della provincia. Sedici medici che offrono varie consulenze. Tra questi c’è anche il dottor Gaetano Vuolo, osteopata, che opera sia presso i Centri Verrengia e sia presso il suo studio privato in Corso Garibaldi. L’osteopatia è un sistema di diagnosi e trattamento che pur basandosi sulle scienze fondamentali e le conoscenze mediche tradizionali non prevede l’uso di farmaci né il ricorso alla chirurgia, ma attraverso manipolazioni e manovre specifiche si dimostra efficace per la prevenzione, valutazione ed il trattamento di disturbi che interessano non solo l’apparato neuro-muscolo-scheletrico, ma anche cranio-sacrale e viscerale. E’ un sistema di diagnosi che in Italia e a Salerno nello specifico sta prendendo molto piede come spiega il dottor Vuolo… “Dal post lockdown abbiamo registrato una buona ripresa. Ma abbiamo anche registrato un aumento delle richieste quasi del 30%”. Ma chi sono le persone che si rivolgono all’osteopata a Salerno… “La maggior parte dei pazienti sono donne, ma poi abbiamo uomini, sportivi, bambini. Una vera e propria statistica non è possibile farla di preciso. Certo è che le donne sono in maggioranza, così come sono tanti i bambini che vengono da noi per terapie correttive per la scoliosi e per tanti altri piccoli problemi”. L’osteopatia come può aiutare le persone? “L’osteopatia aiuta le persone a riequilibrare le funzioni vitali e agisce con uno scopo curativo andando a risolvere la causa dei disturbi. Le indicazioni per un trattamento osteopatico sono molto ampie e indicate per tutte le fasce di età”. L’osteopatia è riconosciuta come professione sanitaria in Italia? “Il 31 gennaio 2018 l’osteopatia viene individuata in Italia come professione sanitaria autonoma (Legge 3/2018). Attualmente il Ministero della Sanità sta lavorando sui decreti attuativi. Anche se al momento purtroppo non siamo ancora convenzionati con l’Asl quindi i nostri trattamenti sono tutti a pagamento”. Torniamo alla bellissima iniziativa che state facendo sulle spiaggie salernitane, ci sono molte persone che si rivolgono a voi? “Davvero tante. Non ci aspettavamo un successo tale. Le persone si avvicinano a noi alcune con curiosità, altre invece ci aspettavano proprio. E la cosa che devo dire di questa iniziativa dei Centri Verrengia è che è stata organizzata davvero molto bene. Le persone, pur stando sulla spiaggia, riescono comunque ad avere la loro privacy e noi riusciamo a lavorare in maniera tranquilla e forse anche più serena. Un ambiente meno formale mette sicuramente a loro agio i pazienti e questi si mostrano sempre più collaborativi e pronti a spiegarti meglio di cosa hanno bisogno. Ecco perchè iniziative come queste sono davvero molto importanti. La prevenzione è tutto ed è fondamentale. Una diagnosi precoce vuol dire una miglior cura e maggiori possibilità di guarigione”.

