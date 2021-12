Volontari in azione a Torrione per rieducare al consumo e all’ambiente

di Monica De Santis

Si è svolto ieri mattina l’incontro tra i commercianti di Torrione e i volontari dell’U.Di.Con che hanno consegneranno loro il “Decalogo per un’economia sostenibile”.

“A partire dallo scorso 6 novembre abbiamo svolto una serie di iniziative di sensibilizzazione e di informazione in merito allo spreco energito nell’ottica dell’ecosostenibilità. - spiega una delle volontarie presenti all’iniziativa di ieri mattina – Abbiamo riscontrato un’importante apertura sia da parte dei cittadini che da parte dei commercianti che sono riusciti a manifestare diverse problematiche, in particolar modo in riferimento alla raccolta differenziata ad ogni modo le nostre attività di sensibilizzazione continueranno e saremo pronti ad affiancare i cittadini ed i commercianti verso percorsi di econosostenibilità interfacciandoci ove fosse opportuno anche con la pubblica amministrazione per il raggiungimento dello scopo comune ovvero la tutela dell’ambiente e dei nostri territori”. “Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) abbiamo consegnato il decalogo ai commercianti di Torrione – racconta Paolo, un altro volontario – ed abbiamo notato che la maggior parte di essi prova a sfruttare le plastica in quantità non eccessive e cercano di sostituirla dove si può con la carta. Abbiamo anche appurato che molti commercianti richiedono una maggiore presenza di Salerno Pulita in quanto i rifiuti nelle loro aree si accumulano molto spesso”. Questa attività di sensibilizzazione e informazione diretta dei cittadini e dei commercianti salernitani continuerà nel corso delle prossime settimane.

