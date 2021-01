“Vogliamo tornare a scuola ma non con orari scaglionati”

di Monica De Santis

Si sono ritrovati dinanzi a P a l a z z o Sant’Agostino i rappresentati d’Istituto di a l c u n e scuole di sec o n d o grado di Salerno e prov i n c i a . S i sono ritrovati per man i f e s t a r e contro coloro i quali in tutti questi mesi non sono stati capaci di risolvere il problema più grande che possa permettere loro di tornare finalmente sui banchi di scuola, ovvero il servizio di trasporto pubblico. Educati, tutti con mascherina e ben distanziati gli studenti hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i referenti per la scuola della Provincia di Salerno.

