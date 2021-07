Voglia di spiaggia, aumentano del 5% le prenotazioni degli stabilimenti salernitani

di Monica De Santis

Salerno e provincia registrano un 5% in più in materia di prenotazioni negli stabilimenti balneari. Segnale questo che le persone hanno voglia di mare e, di spiagge in sicurezza e senza preoccupazioni organizzandosi per tempo. E quanto emerge dai dati raccolti da Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari, che evidenzia una crescita costante delle prenotazioni di lettini e ombrelloni, non solo a Salerno e provincia ma lungo tutte le aree litoranee dello stivale, sponde dei laghi comprese. In particolare, stando al report presentato, nel giugno 2021 si è registrato un aumento delle prenotazioni pari al 350% rispetto allo stesso mese del 2020, raggiungendo le 45.000 prenotazioni con una media di 52€ a prenotazione. A fare da apripista, ci sono le zone costiere adriatiche con la Puglia che registra un +500% di prenotazioni e Marche e Abruzzo che crescono del 400%; si affianca la Liguria, con la stessa percentuale. Tra le province più cercate e prenotate, invece, sul podio spunta a sorpresa Napoli (24%), seguita da La Spezia (19%) e poi Gorizia (8%), ed ancora ex equo da Bari, Lecce, Salerno e Ravenna (5%), poi Rimini e Ancona (3%) e infine Savona e Pescara (2%). Per quanto riguarda i laghi, infine, spiccano le sponde del Lago Maggiore e del Lago di Como. Cambiano le modalità di prenotazione, sempre più orientate verso i sistemi digitali, ma non le abitudini degli italiani in riva al mare. Secondo i dati condivisi da Spiagge.it, infatti, l’85% delle prenotazioni prevedono solamente ombrellone e due lettini, il minimo indispensabile per godersi una giornata di sole, anche se sono in aumento le prenotazioni di postazioni esclusive, come i lettini a baldacchino (8%). A questo si aggiunge l’attenzione per i servizi, con 1 italiano su 4 che ricerca e seleziona lo stabilimento sulla base delle attività proposte, in primis quelle dedicate ai bambini, seguite dagli sport acquatici e dagli sport da spiaggia che hanno registrato un aumento di interesse pari al 250% rispetto allo scorso anno. Confermata rispetto al 2020, invece, la durata media delle prenotazioni, pari a 1,8 giorni (molto spesso concentrati nel weekend), con il numero che sale fino a 2,7 per le vacanze in Sicilia e in Sardegna e scende all’1,3 per quelle in Liguria e in Toscana. “Il desiderio di vivere una vacanza senza preoccupazioni e senza brutte sorprese all’arrivo è confermata non solo dalle prenotazioni anticipate, ma anche dall’interesse dimostrato dagli italiani verso gli stabilimenti indipendentemente dall’aumento dei prezzi impostati dai gestori sulla piattaforma”, sottolineano Niccolò Para e Andrea Menghi, co-fondatori di Spiagge.it. “Grazie al nostro sistema di pricing dinamico, che permette agli stabilimenti di massimizzare i profitti andando facilmente a modificare in valore percentuale i prezzi delle singole postazioni o dei settori della spiaggia in base al tasso di occupazione, abbiamo notato che, nonostante il rialzo dei prezzi, il tasso di occupazione rimane spesso invariato”. Se da una parte la domanda di ombrelloni, quindi, non è sensibile all’aumento dei prezzi, dall’altra viene invece nettamente influenzata dal ribasso. Secondo i primi test effettuati da Spiagge.it, infatti, è stato dimostrato che attivando le promozioni gli stabilimenti possono attirare, soprattutto per quei settori della spiaggia meno esclusivi, una quantità di prenotazioni fino al 60% in più.

La Scogliera è tra i cinque lidi più postati su Instagram

Che sia per condividere le proprie esperienze con amici e membri della famiglia o per conservare un ricordo personale, l’estate è forse la stagione più paparazzata dell’anno, complici il divertimento, la spensieratezza e i luoghi meravigliosi che fanno da cornice alle proprie vacanze. Per chi quest’anno vuole portare a casa con sé e condividere sui social spiagge e angoli di mare italiani da sogno, Spiagge.it , il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari, suggerisce i 5 stabilimenti balneari più instagrammabili d’Italia. Dalla Riviera Romagnola alla Costiera Amalfitana, passando per Sardegna e Basilicata, ecco i 5 luoghi ideali per scattare foto, creare reel e video da condividere per un “effetto wow” assicurato: Singita Miracle Beach per le atmosfere etniche- Marina di Ravenna, Lido Sabbia d’Oro Beach Club per i suoi lettini a baldacchino – Scanzano Jonico (MT); Arveskida Beach per la sua spiaggia caraibica – Domus de Mari (CA); Bagni Mario 65 per le sue cabine azzurre – Riccione (RN) e infine ma non ultima La Scogliera per una vacanza a picco sul mare – Positano. Incastonato tra le scogliere della Costiera Amalfitana e bagnato da un mare cristallino, La Scogliera unisce le meraviglie della natura al comfort. Tra lettini e ombrelloni, cocktail e gustosi piatti freddi, lo stabilimento balneare offre numerosissimi spunti e angoli da imprimere nella mente e fotografare con creatività, ma la vera magia avviene al tramonto, quando il calar del sole regala colori e atmosfere indimenticabili da vivere, immortalare e condividere. La Scogliera a Positano è un resort letteralmente incastonato in mezzo alle rocce della Costiera Amalfitana, un luogo amato e conosciuto il tutto il mondo, dove la natura e il relax si fondono insieme. La sera La Scogliera si trasforma in un romantico tramonto sul mare, in cui è possibile trascorrere del tempo nel lounge bar, ideale per una serata rilassante. La notte invece i clienti possono usufruire dei lettini e gustarsi degli ottimi cocktail per godersi il panorama inconfondibile della Costiera Amalfitana. Tra i principali servizi troviamo il lido in cui è possibile noleggiare lettini e ombrelloni, realizzata il una terrazza sul mare il tutto per garantire un comfort indimenticabile. Il ristorante offre un servizio di alto livello preparando dei gustosi piatti freddi da gustare nel locale o in spiaggia, avvolti da un’atmosfera memorabile. La sera La Scogliera si trasforma con l’organizzazione di numerosi eventi e musica dal vivo con ospiti importanti, per puro divertimento. La Scogliera è un luogo incantevole nella Costiera Amalfitana, per trascorrere delle vacanze indimenticabili in uno dei posti più belli del mondo.

