“Viviamo periodo storico drammatico, serve superare divisioni e polemiche”

di Erika Noschese

“Viviamo un periodo storico drammatico ed è nostro dovere superare divisioni e polemiche e concentrarsi su obiettivi comuni”. A parlare così la vice presidente del consiglio regionale Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in merito ad una possibile alleanza con il Pd nelle città capoluogo che, nella prossima primavera, torneranno al voto per rinnovare l’amministrazione comunale. A Salerno città, infatti, i pentastellati sono già a lavoro con 3 liste civiche che accompagneranno il Movimento 5 Stelle nella corsa verso Palazzo di Città: Liberiamo Salerno, Salerno Bene Comune e Salerno 4.0. Ad oggi, non sembra ancora essere stato individuato il nome del candidato sindaco ma i pentastellati sarebbero pienamente operativi anche in questo senso.

