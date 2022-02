Visconti: “Con la Salernitana l’Asi noi pronti a procedere”

di Erika Noschese

La realizzazione del nuovo centro sportivo raggiunge un primo step ma si continua a lavorare spediti, senza perdere tempo prezioso: sono state individuate alcune aree idonee ed in questi giorni è in corso la valutazione, prima di dare una risposta al consorzio Asi. Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha infatti incontrato il presidente dell’Asi, Antonio Visconti. Incontro, questo, tenutosi a Palazzo Guerra proprio in occasione della conferenza stampa congiunta con il sindaco Napoli e durante la quale il fondatore dell’Università Pegaso ha evidenziato l’ambizioso progetto che intende mettere in campo non solo per restare in serie A ma anche e soprattutto per adeguare le strutture sportive e restituire ai tifosi granata il giusto riconoscimento per non aver mai abbanonato la squadra. Il consorzio per l’area di sviluppo industriale è al lavoro per individuare alcune zone che potrebbero essere trasformate in campo sportivo, a disposizione dell’Us Salernitana 1919 ma ad oggi alcune zone sono già state sottoposte all’attenzione del presidente Iervolino. “C’è stato un primo incontro, la settimana scorsa al Comune di Salerno, con il presidente Iervolino, sono state individuate alcune aree, tutte vicino la zona industriale di Salerno”, ha chiarito il presidente Visconti. Le aree appartenenti al Consorzio Asi sono state poste all’attenzione di Iervolino che, in questi giorni, farà le sue valutazioni prima di dare una risposta ufficiale. Si tratta, infatti, di spazi limitrofi alla zona industriale di cui va verificata l’eventuale compatibilità con i progetti di Iervolino. “In particolare, ci sono un po’ di aree – tra lato mare e lato Pontecagnano Faiano ma tutte appartenenti al comune di Salerno – con una superficie di una certa consistenza e sono in fase di valutazione ma i tempi non dipendono da me, quando loro decideranno saremo operativi nell’immediato”. Danilo Iervolino, proprio a Palazzo di Città ha dichiarato, senza mezzi termini, di non essere particolarmente interessato al Volpe, il campo sportivo a disposizione della giovanile della Salernitana ma di avere in mente un progetto ambizioso con la realizzazione ex novo di una struttura. L’idea dell’imprenditore campano è di realizzare un centro sportivo dove poter ospitare gli allenamenti di prima squadra e vivaio e poter creare i collegamenti con le scuole calcio. Ora, è solo questione di tempo: quando la società avrà individuato la zona che meglio risponde alle aspettative di Iervolino e al progetto si potrà entrare in una seconda fase, decisamente più importante. Visconti ha ribadito la sua totale disponibilità.

