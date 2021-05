Violentata e minacciata dal fidanzato

E’ stata costretta, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali con il fidanzato, ma anche rapporti a tre. L’incubo di una giovane donna di Battipagllia è termminato nella mattinata di ieri con l’arresto dell’uomo che avrebbe dovuto proteggerla ed amarla. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali è statoammanettato e tradotto in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip D’agostino del Tribunale di Salerno, il 42enne W.C., già noto alle forze dell’ordine per vari reati, residente a Baronissi. A stringere le manette ai polsi dell’uomo sono stati i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è giunto al termine di una attività investigativa portata avanti dai militari di Battipaglia e durata alcune settimane. Le indagini hanno preso il via a seguito della denuncia della donna stanca e di subire le continue minacce e psicologicamente provata da quanto era costretta a vivere. Un quadro agghiacciante quello ricostruito dai militari dell’Arma: la donna era stata costretta anche ad avere rapporti sessuali con il 42enne ed un’altra persona. Rapporti che erano stati ripresi dal cellulare. Successivamente l’uomo aveva trasferito i video dalla memoria del telefonino ad una usb, forse, ipotizzano gli inquirenti, per poi diffonderli. La donna era da tempo sotto minaccia, con anche delle aggressioni: una di queste si era consumata all’interno di un’auto: il 42enne non aveva esitato a sbattere la testa dell’ex fidanzata contro lo sterzo. A finire nel mirino dell’uomo sono stati anche il padre ed un amico della donna. Il 42enne con il volto coperto da un passamontagna ha aggredito i due. Il 42 enne era anche in possesso di tirapugni. Nel corso della perquisizione domiciliare rinvenuti anche dei coltelli, non utilizzati dal 42ennne per compiere azioni criminali.

