“Vincenzo Napoli? Il secondo cittadino Centrodestra vince solo se compatto”

di Erika Noschese

“Enzo Napoli non è classificabile, ha dato l’impressione di essere il secondo cittadino, subalterno, non autonomo”. A parlare così Gaetano Amatruda, giornalista, appartenente all’area Forza Italia e leader dell’associazione Andare Avanti che fa il punto della situazione in vista delle elezioni amministrative che coinvolgeranno la città capoluogo. Amatruda, tra le altre cose, smentisce le voci di una candidatura, più volte annunciata in queste settimane e lancia un appello agli esponenti del centrodestra a fare un passo di lato per il bene della coalizione che solo presentandosi compatta e unita potrebbe risultare vincente.

