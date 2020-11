Vincenzo D’Angelo: “Asintomatici abbandonati in casa dai medici di base”

di Mena Bove

Solo tante chiacchiere in giro, da parte delle istituzioni di ogni ordine e grado, ma nessuno trova una soluzione immediata. Soluzione che non è la chiusura di tutto. O forse la soluzione reale non porta soldi nelle tasche dei “grandi capi”. Ed i cittadini muoiono. “Finitela di chiacchierare a vuoto. Questa è realtà. Fatevi un giro negli ospedali e vedrete in che condizioni sono costretti ad operare gli addetti ed in che condizioni sono i pazienti”. E’ il dottor Vincenzo D’Angelo a fare appello al governatore De Luca per correre ai ripari in una situazione ormai paradossale.

