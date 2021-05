Villani e Manzo: “Settore wedding, da lunedì una data certa sulle riaperture”

“Grazie alla nostra battaglia col gruppo “Wedding ed Eventi” ci sono finalmente importanti novità per il settore Cerimonie. Oggi il presidente Draghi ha dichiarato in Aula che il 17 maggio la drammatica situazione del settore wedding e cerimonie sarà all’attenzione della Cabina di regia e se avrà un programma certo per la riapertura”: così in una nota congiunta le Deputate del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani e Teresa Manzo.

“È una notizia che aspettavamo da tempo: le imprese del settore aspettano di poter programmare le riaperture e per farlo hanno bisogno subito di tempi certi. Non c’è più tempo da perdere, ci aspettiamo che lunedì il Governo e il Comitato tecnico-scientifico comunichino la data di ripartenza del comparto e tutti i dettagli del protocollo per le riaperture. Continueremo a lavorare insieme agli altri deputati del MoVimento 5 Stelle del ‘Tavolo wedding’ Maria Soave Alemanno, Alessandro Amitrano, Marianna Iorio, Elisabetta Barbuto, Rosalba Cimino, Sabrina De Carlo, Carmela Grippa, Riccardo Olgiati e Lucia Scanu. Queste attività hanno tutte le possibilità di ripartire in sicurezza e non è giusto che mentre altri hanno avuto l’opportunità di riaprire, loro siano ancora fermi al palo. Ci aspettiamo risposte celeri e chiare!” concludono le deputate Manzo e Villani.

