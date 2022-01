Villa Paradiso: “Piena collaborazione con tutti gli organi preposti per chiarire le cause del decesso del sig. Petrosino”

In riferimento all’articolo dal titolo “Ospite di una Rsa muore al Moscati, la denuncia della

mamma (…)”, la Comunità Tutelare “Villa Paradiso” precisa quanto segue:

L’intervento del 118 è stato esplicitamente richiesto dagli operatori di “Villa Paradiso” in seguito

ad un malore accusato dal sig. Michele Petrosino, ospite presso la nostra struttura, così come da

protocollo che viene adottato in questi casi, a completa tutela degli ospiti, e nessuna sollecitazione

in tal senso è stata necessaria. La decisione di non ospedalizzare il paziente è stata presa dal

personale medico del 118, in seguito a controllo e visita medica del sig. Petrosino, constatate le

sue migliorate condizioni di salute. Nelle ore successive il sig. Petrosino ha purtroppo nuovamente

accusato un malore e il personale di “Villa Paradiso” ha pertanto provveduto a richiamare il 118

per gli interventi del caso; il personale medico del 118 ha quindi deciso il trasferimento in ospedale

del paziente.

Siamo estremamente dispiaciuti per la perdita del sig. Michele Petrosino e addolorati per la

sofferenza che la sua scomparsa ha causato nei suoi familiari, a cui vanno le nostre più sentite

condoglianze. Contestualmente confermiamo la nostra piena collaborazione con tutti gli organi

preposti per chiarire le cause del decesso del sig. Petrosino.

Villa Paradiso

