Villa dei Fiori, Manlio Torquato: “Vicenda che va gestita nel rispetto delle competenze”

di Monica De Santis

“Respingiamo le gravi affermazioni rivolte alla Amministrazione comunale”. E’ Manlio Torquato sindaco di Nocera Inferiore, a rispondere alle tante accuse, attraverso una nota inviata dal portavoce comunale, che negli ultimi giorni, o meglio nelle ultime settimane gli sono state rivolte, sulla vicenda Villa dei Fiori. Il primo cittadino, dunque decide di dire la sua e di difendere il suo operato e quello della sua maggioranza… “Se qualcuno pensa di trasformare in una escalation di conflitto una vicenda che va gestita e che intendiamo continuare a gestire con imparzialità, ma nel rispetto delle competenze, delle procedure e della magistratura, si sbaglia. Non scivoleremo su questo binario”. Torquato, se troppi giri di parole, dunque, cerca di chiarire la sua posizione e quella dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, spiegando con parole semplici e chiare che la vicenda Villa Dei Fiori, deve essere risolta ma senza fare nessuna “guerra” o “conflitto”, va risolta, con competenza e rispettando le regole. Il primo cittadino, che come abbiamo detto, soprattutto nei giorni scorsi, ha ricevuto diversi attacchi, sulla gestione della delicata vicenda, precisa anche che… “Non intendiamo neppure subiremo impassibili quella che più che una richiesta di confronto appare sempre più una pretesa”, zittendo così di fatto quanti l’hanno accusato di non voler incontrare la controparte e di non rispondere neanche alle loro continue richieste. Torquato fa capire che alle pretese e alle forzature non ci sta e che se questa è la strada intrapresa allora non ci si può aspettare da lui nessuna flessibilità. “Ed è per questo – prosegue ancora il sindaco di Nocera Inferiore, continuando a parlare della pretesa di un incontro con lui – che abbiamo rimesso l’intera vicenda all’ufficio legale dell’Ente perché la esamini sotto ogni profilo e conseguentemente proceda alla tutela degli organi istituzionali”. Da parte sua il sindaco, fanno sapere da Palazzo di Città, non intende rinunciare ad un percorso di imparzialità e di legalità ed è più che pronto pertanto ad affrontare innanzi ad ogni competente organo ed autorità quanto incredibilmente sta accadendo. Intanto ricordiamo che entro il 22 marzo il consiglio Comunale di Nocera Inferiore, come stabilito dal Tar, dopo il ricorso presentato dai titolari della casa di cura, dovrà pronunciarsi sulla delibera dei lavori di ampliamento di Villa dei Fiori.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia