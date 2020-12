Vigilia agitata per il club salentino Corini positivo, oggi nuovo giro di test

Oltre alla difficoltà del match di stasera, la Salernitana dovrà fare i conti con il rischio di un possibile focolaio in casa Lecce che potrebbe far saltare la gara. Ieri infatti il tecnico dei salentini Eugenio Corini è risultato positivo ai test a cui i tesserati giallorossi si sono sottoposti domenica. La squadra, già da ieri in ritiro a Salerno, questa mattina, giorno della partita contro la Salernitana, si sottoporrà ad un nuovo ciclo di tamponi. Dai verdetti, il club potrebbe prendere accorgimenti sullo svolgimento della partita, magari chiedendo il rinvio in caso di ulteriori positività.

