Vigili in Regione, Corrado Naddeo contro il sindaco “Hanno dato l’ok nonostante la carenza di organico”

Chiede l’audizione del dirigente Mea, il consigliere di Azione Corrado Naddeo dopo che, in commissione Trasparenza, tenutasi lo scorso 3 febbraio e presieduta dal vice presidente Ermanno Guerra è stata affrontata la questione del parere positivo concesso ai tre vigili urbani che dovevano essere in servizio presso la Regione Campania fino al prossimo 31 dicembre 2021. Il consigliere Naddeo punta l’attenzione sulla mancanza di uomini a disposizione del comando della municipale di Salerno. “La nostra Amministrazione, per il tramite del dirigente Mea, esprime parere favorevole al concedere, fino al 31 dicembre 2021, il distacco di 4 uomini appartenenti al corpo di Polizia municipale – ha dichiarato Corrado Naddeo

