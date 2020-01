Vietri sul Mare, un bando per artigiani, imprese e ambulanti

Uno sportello per artigiani, commercianti e ambulanti con un supporto per le agevolazioni previste dai bandi pubblicati dalla Regione Campania. E’ questa l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale del sindaco Giovanni De Simone. Il bando si rivolge ad imprese, artigiani ed ambulanti, secondo le modalità definite dalla Regione Campania. Dalle ore 15,30 alle ore 18,00 di martedì e giovedì e dalle ore 9,30 alle 12,30 di giovedì della prossima settimana, gli interessati potranno rivolgersi allo sportello informativo istituito a Palazzo di Città a Vietri sul Mare. «Vogliamo mettere a disposizione tutti gli strumenti – spiega il consigliere comunale delegato alle attività produttive Daniele Benincasa – per consentire agli interessati di inoltrare le domande e i progetti secondo le modalità previste dai bandi. Il compito dell’amministrazione comunale è anche quello di supportare queste iniziative a favore delle attività produttive del nostro territorio. Tra l’altro Vietri sul Mare è una delle patrie dell’artigianato, con le sue ceramiche».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia