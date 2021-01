Vietri sul Mare: opere, interventi e progetti

Un 2020 che si chiude con un bilancio positivo per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone. Nonostante l’emergenza Covid, le restrizioni e le oggettive difficoltà, il lavoro dell’amministrazione non si è fermato ed ha proseguito, costantemente, e senza sosta, il programma elettorale presentato alle ultime elezioni che hanno sancito la vittoria della lista Uniti per Vietri. Opere pubbliche, ambiente, scuola, sicurezza. Sono alcuni settori che sono stati interessati da numerosi interventi, grazie anche ad alcuni finanziamenti ricevuti da organi sovracomunali. Tra gli obiettivi raggiunti, l’istituzione, per la prima volta, di una scuola superiore sul territorio.

