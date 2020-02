Vietri sul Mare, il sindaco De Simone incontra gli studenti della Corea del Sud

L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare incontra gli studenti di un liceo della Corea del Sud. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni De Simone, secondo cui la scolaresca è ospite della Provincia di Salerno. « I ragazzi hanno seguito un corso di cucina e visitato tutta la nostra provincia», ha annunciato il primo cittadino. Nei giorni scorsi, i giovani coreani sono stati a Vietri per un corso di ceramica presso Villa Guariglia con gli artisti Lucio Afeltra e Lucio Ronca, «poi hanno visitato la nostra città alla scoperta delle tante botteghe ceramiche – ha poi spiegato il primo cittadino – Ovviamente lì abbiamo accolti al comune per dargli il benvenuto». Un gesto importante, quello lanciato da De Simone, soprattutto per tentare di arrestare la psicosi dilagante da Coronavirus che sta colpendo tutto il territorio provinciale. «Una importante azione di scambio culturale e marketing territoriale, in un periodo nel quale la paura e la psicosi dovuta al corona virus sta danneggiando le aziende, in particolar modo il settore turistico con un calo di prenotazioni», ha infatti detto il sindaco Giovanni De Simone.

