Vietri sul Mare dice addio alle barriere architettoniche

Il Comune di Vietri sul Mare elimina le barriere architettoniche. Sarà più semplice accedere agli uffici comunali grazie ad un ascensore finanziato dall’associazione “Mia Piccola” del presidente Francesco Noviello. Il 23 gennaio, alle ore 17,00, l’inaugurazione e la messa in funzione dell’ascensore, alla presenza del presidente dell’associazione, del sindaco Giovanni De Simone, del vicesindaco Angela Infante e delle imprese realizzatrici dell’intervento. Il progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale, nasce nel 2017 quando l’associazione “Mia Piccola” ha deciso di devolvere il fondo patrimoniale realizzato grazie ai contributi del 5X1000 ed accantonati nel corso degli anni. Circa 30mila euro la somma messa a disposizione della realizzazione di un elevatore per disabili da destinare nell’atrio del municipio di Vietri sul Mare. Un intervento conclusosi nell’aprile del 2019 e realizzato per la parte edile dall’impresa Dma del geometra Mario De Angelis e per la parte elettro meccanica dalla società “Tafuri Ascensori”.

