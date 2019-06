Vietri, sabato primo Consiglio. De Simone: “Procediamo spediti”

Si terrà sabato mattina il primo Consiglio comunale dell’era De Simone a Vietri sul Mare. All’ordine del giorno, oltre il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta comunale e l’elezione del presidente del Consiglio comunale. «Stiamo procedendo speditamente – afferma il primo cittadino Giovanni De Simone – con sabato partirà ufficialmente questa consiliatura». Intanto dal giorno successivo alla proclamazione si è già al lavoro, anche in vista dell’imminente stagione estiva. Al via i lavori per la realizzazione del pontile di Marina di Vietri per il collegamento delle vie del mare, c’è anche il via libera per l’acquisizione della storica Torre Vicereale che sarà nella disponibilità, ora, del Comune. «Potenziamo l’infopoint turistici – dice De Simone – con l’apertura di sedi a Marina, Raito e Dragonea e con un rafforzamento dei servizi e dell’offerta. In più stiamo ci siamo attivati per garantire un presidio del 118 a Marina di Vietri sul Mare». In programma anche la stagione degli appuntamenti estivi: «Stiamo predisponendo gli atti per partecipare al Poc della Regione Campania per ottenere finanziamenti per il nostro cartellone di eventi che accompagneranno la stagione estiva». Ancora attenzione all’ambiente: «Attiveremo con l’Arpac un piano di monitoraggio per le onde elettromagnetiche e quindi delle antenne presenti sul territorio». Infine, conclude De Simone: «Al vaglio c’è anche la riorganizzazione della macchina comunale». Sono solo i primi punti che segnano l’avvio della nuova amministrazione di Vietri sul Mare: «Siamo partiti immediatamente e lavoriamo intensamente per programmare e progettare e mettere in pratica quel che abbiamo promesso in campagna elettorale».

