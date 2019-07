“Vietri in scena”, ad esibirsi questa sera il Martucci Jazz Ensemble

Questa sera sarà il Martucci Jazz Ensemble, diretto dal M° Marco Zurzolo, ad esibirsi per il secondo appuntamento della rassegna “Vietri in Scena”, manifestazione diretta artisticamente dal Maestro Luigi Avallone. La manifestazione fa parte di un progetto annuale, “Vietri Cultura”, che gode del finanziamento Poc 2014-2020 linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. L’evento è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno. Marco Zurzolo, nel corso della sua carriera di sassofonista ha maturato esperienze in diversi generi musicali e collaborato con i più noti artisti italiani e stranieri quali Pino Daniele, Zucchero, Roberto Murolo, Salomon Burkes, Chet Baker, Joe Heredia, Mia Martini, Gino Paoli e Nino Buonocore. Insieme al Maestro Zurzolo al sax, sul palco si esibiranno Angela Napoletano e Marina Del Grosso (voce), Federico Milone (sax), Giovanni Aquino (chitarra), Vincenzo Nigro (basso), Umberto Esposito (pianoforte), Ernesto D’Arienzo e Antonio Caputo (batteria). Inizio spettacolo ore 21,00, ingresso gratuito.

