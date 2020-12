Vietati fuochi pirotecnici a Capodanno

“Evitiamo fuochi pirotecnici”. A lanciare l’appello il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha annunciato che farà ordinanza di divieto, come tutti gli anni, che potrebbe essere firmata proprio oggi. “Siamo in una situazione epocale prego i miei concittadini di mettere in campo atteggiamenti virtuosi, il Covid ha stravolto le nostre vite. Ci aspettiamo da parte di tutti comportamenti responsabili e semplici per evitare ulteriori tragedie e sciagure. Siamo arrivati al vaccino e quindi sarebbe un peccato depauperare quanto è già stato fatto”, ha dichiarato il primo cittadino sottolineando che il virus incombe, potrebbe esserci la terza ondata.

