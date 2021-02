Vietate le feste all’aperto e al chiuso fino a Carnevale

di Monica De Santis

“Vietate feste e ogni altra forma di aggregazione – in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso – nonché cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale”. Così ha deciso il governatore della Campania Vincenzo De Luca, firmando nella mattinata di ieri una nuova ordinanza di misure restrittive per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nell’ordinanza regionale si legge che rilevato che l’incidenza settimanale a livello nazionale è sostanzialmente stazionaria e l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari 0,95 (range 0,86– 1,06), in lieve crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno e che vista la relazione del 9 febbraio 2021, acquisita in data 10 febbraio 2021

