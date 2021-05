Videosorvegliata la zona Asi di Cava

Completati i lavori della rete di videosorveglianza realizzata dall’ASI (Area per lo Sviluppo Industriale) di Salerno, per il controllo della zona industriale di Cava de’ Tirreni. Questa mattina, martedì 18 maggio, in via Gaudio Maiori, erano presenti alla inaugurazione il Sindaco Vincenzo Servalli, il Presidente dell’Asi, Antonio Visconti, gli Assessori Giovanni Del Vecchio (Attività Produttive) e Germano Baldi (Polizia Municipale), i rappresentanti cavesi in Asi, Giuseppe Bisogno (Comitato Direttivo), Ylenia Savarese e Emanuela Palladino (Consiglio Generale) e rappresentanti delle aziende produttive che insistono sull’area industriale cavese. “Con il presidente Visconti – afferma il Sindaco Servalli – abbiamo in corso importati sinergie che stanno avendo importanti risvolti nella soluzione di questioni irrisolte da decenni. Il controllo non solo veicolare ma anche ambientale della nostra zona Asi è un intervento importante, ma stiamo procedendo anche per l’aggiornamento del Piano di Assetto dell’intero Agglomerato Industriale per la copianificazione e nuove opportunità di sviluppo che interesseranno l’intero tessuto economico della città”.

