Vicenda calciatore Ranieri, Cammarota: “Lesa immagine e dignità di Salerno”

Il calciatore Ranieri, che avrebbe riferito di aver ricevuto messaggi di minaccia da parte di tifosi della Salernitana e per questo avrebbe rinunciato al trasferimento a Salerno nonostante, a suo dire, l’operato eccellente della società granata e del suo direttore sportivo, alimenta profondi dubbi e inquietudini.

Ma il grande rilievo mediatico impone soprattutto la necessità di andare fino in fondo perche, in un modo o nell’altro, si offende e si diffama la cultura sportiva e il buon nome dell’intera città di Salerno.

Delle due l’una, o queste persone che hanno minacciato il calciatore hanno evidentemente una riferibilita’ e quindi vanno identificate e Ranieri renda noti i messaggi o i social dove sono pubblicati, oppure c’è altro.

Porrò la questione al sindaco e alla commissione trasparenza da me presieduta, anche per procedere a forme di tutela in ogni sede, perché qui è in discussione l’immagine e la dignità di un’intera città.

Avv. Antonio Cammarota

presidente commissione trasparenza

Comune di Salerno

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia