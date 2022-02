Viaggio all’interno della Dust Remove una piccola grande realtà locale

di Angelo Scotillo

La Dust Remove è un’azienda, con sede a Pontecagnano Faiano, nata nel 2010, ed è specializzata nella distribuzione di sistemi per la filtrazione e aspirazione industriale. Fondata da Giovanni Scotillo, Amministratore Unico, presente nel mondo della filtrazione da vent’anni, prima come Agente di vari marchi tra cui Ultrafilter, Cuno, Trox; successivamente Area Manager nella società Donaldson, si occupa, come spiega il suo fondatore di “Progettazione, forniture e servizi all’industrie italiane ed estere”. La Dust Remove (il cui nome come precisa Scotillo è stato scelto “in quanto il core business è incentrato sui sistemi di filtrazione industriali”) è unico distributore nazionale di prodotti Ultra.Air-Kronsbein Ultrafilter, nota casa tedesca, leader mondiale nella produzione di sistemi trattamento Aria, vapore e gas Compressi. Un’azienda nata, come abbiamo detto nel 2010, ma le sue radici sono state piantate molto prima… “Ho iniziato a lavorare – prosegue Giovanni Scotillo – in questo settore agli inizi degli anni 2000, come per tanti ho iniziato un pò per caso, poi con il tempo ho avuto modo di appassionarmi ed approfondire sempre più gli studi per affermarmi in questo ambito a livello internazionale”. Cosa ha la sua azienda in più dell’altre? “Noi ci proponiamo come partner e non come semplici fornitori di prodotti, questo ci consente di fidelizzare i clienti. Grazie alle nostre sedi di Salerno e Modena riusciamo ad essere più vicini ai nostri clienti su tutto il territorio nazionale.Ogni fornitura sia in Italia che nei paese Esteri è accompagnata da una attenta e professionale consulenza tecnica che aiuta e supporta in modo continuo la richiesta dei nostri clienti”. In che modo riesce a vendere il suo prodotto? “Riusciamo a veicolare i nostri prodotti attraverso consulenze specifiche e studi approfonditi delle applicazioni richieste dai clienti. La Dust Remove crede profondamente nella continua ricerca di soluzioni migliorative da proporre ai propri partner. Crediamo nel lavoro di squadra e nella leale armonia che si crea con i clienti, che va oltre la sola fornitura dei materiali richiesti.” Il suo business può durare nel tempo? “Riteniamo che il nostro business possa superare il tempo e le crisi, in quanto i nostri prodotti e servizi vengono utilizzati sia nei processi produttivi , che per ridurre l’inquinamento. Le tendenze degli ultimi anni ad un mondo sempre più green ci inducono a pensare che il nostro business possa durare nel tempo”. Qual è l’obbiettivo della tua azienda da qui a fine anno? “Nel contesto attuale il nostro obiettivo è quello di riuscire a soddisfare la richiesta di mercato cercando di contenere i rincari e rispettare le consegne, aumentare i clienti concentrandosi sul settori in espansione e non in contrazione sia come END USER che come OEM. END USER è il cliente finale che utilizza i nostri prodotti per il loro processo produttivo, OEM è il cliente che utilizza i nostri prodotti all’interno delle loro costruzioni” . Come è cambiato il suo lavoro con la pandemia? “Purtroppo sono insorte diverse criticità e difficoltà legate dal semplice accesso alle aziende per le varie regolamentazioni in continuo cambiamento, ai referenti con i quali eravamo abituati ad interfacciarsi che cambiavano di continua a causa delle loro continue positività. Inoltre la crisi economica che ha colpito vari settori e aziende ha rallentato o interrotto alcuni progetti che stavamo per concludere”.

