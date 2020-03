Viaggiatori diretti a Sud respinti in Stazione Milano

Qualcuno ha anche pianto alla stazione Centrale di Milano quando si e’ visto respingere alla partenza dei treni diretti a Salerno e Napoli perche’ non ha passato i controlli diventati piu’ stringenti dopo le recenti direttive che limitano gli spostamenti. I passeggeri, non molti alle partenze, sono stati sottoposti a rigorose e approfondite verifiche dell’autocertificazione e dei documenti e anche a quelli della temperatura corporea. Una decina, complessivamente, quelli che non avevano i requisiti

