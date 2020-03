Via Mobilio, a fuoco deposito supermercato 365. Il video. Per cause ancora non chiare, alcuni scatoli di cartone posti all’esterno del supermercato hanno preso fuoco con il fumo nero e denso che in pochi minuti si è levato nel cielo. Le fiamme hanno avvolto anche altro materiale di plastica e gomma presente all’esterno del cortile. Pare che in quel momento per fortuna il market fosse chiuso dopo una apertura soltanto nella mattinata. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato celermente per domare l’incendio, le forze dell’ordine a cui sono affidate le indagini ed i rilievi del caso ed i mezzi di soccorso del 118.

