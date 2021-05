Via libera alla costituzione dell’Azienda consortile

Nella seduta di ieri, quale prosecuzione dei lavori del 21 maggio scorso, il Consiglio comunale ha approvato lo statuto e lo schema di convenzione della costituenda Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali e socio – assistenziali denominata “Comunità Sensibile”, che nasce dall’intesa tra i Comuni di Scafati, Angri, Sant’Egidio Monte Albino e Corbara i quali, nell’ambito del Coordinamento istituzionale, hanno deliberato il passaggio di trasformazione da Ente d’Ambito S1-02 ad Azienda speciale, ai sensi degli art. 30 e 114 del Testo unico degli Enti locali. “Con la costituzione della nuova Azienda consortile – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – inauguriamo una nuova fase per la gestione delle politiche sociali e socio-assistenziali, con la possibilità di garantire maggiori servizi alle nostre comunità, nell’ottica della condivisione di obiettivi per il rilancio di tutta l’area territoriale di competenza dell’attuale Piano d’Ambito S1-02…

