Via Carmine e igiene urbana Servizio affidato a Salerno Pulita

Saranno i dipendenti della Salerno Pulita a gestire, in via sperimentale, il servizio di igiene urbana con servizio di spazzamento, lavaggio delle strade e svuotamento dei cestini gettacarte nelle aree del quartiere Carmine e zone limitrofe. L’affidamento del servizio è in via sperimentale. La delibera del 2017 stabilisce infatti di provvedere al graduale trasferimento del servizio comunale di igiene pubblica alla Salerno Pulita, incarica di effettuare il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani sull’intero territorio comunale. Di fatto, per quanto concerne l’attività di spazzamento le aree gestite in economia dal servizio di igiene urbana con maggiore sofferenza sono quelle del Rione Carmine e zone limitrofe e precisamente l’area a monte del trincerone, e ricompresa nel perimetro che comprende il trincerone lato monte (asse via Matteo Silvatico – via Pietro da Eboli), a sud da Via Dalmazia-Via Farao, via Caterina e via Irno, a monte con i comuni limitrofi e a nord all’altezza circa di via Camillo Sorgente, giusta planimetria allegata alla presente deliberazione. Il servizio scadrà il prossimo 31 dicembre per un totale di 550.475,84 euro. Il servizio dovrà essere coperto con lo spazzamento meccanizzato per almeno il 40% del territorio.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia